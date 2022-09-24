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Член Запорожской ВГА Рогов призвал избавиться от вещания телеканалов Украины в регионе

Политика
Член Запорожской ВГА Рогов призвал избавиться от вещания телеканалов Украины в регионе

Вещание украинских телевизионных каналов должно прекратиться на территории Запорожской области, поскольку эти СМИ несут только ложь и вред, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам политика, союзные силы нанесли удар по району телевышки в Запорожье, которая находится под контролем Киева. Однако вещание украинских СМИ прервалось только на непродолжительное время.

«Нейтрализация телевышки — очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев», — сказал представитель ВГА в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее сообщалось, что Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины стратегию ведения боевых действий в Запорожской области.
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