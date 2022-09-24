Пьяный дебошир с пистолетом ранил мужчину на детской площадке в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из травматического пистолета на детской площадке. Об этом сообщает портал E1.RU.
Инцидент произошел на улице Бисертской. Дебошир кричал матом и грозился достать автомат. Родители в экстренном порядке стали уводить детей домой, а собутыльники попытались успокоить своего товарища.
На место прибыли сотрудники полиции и медики. Выяснилось, что хулиган ранил мужчину. У пострадавшего диагностировали поверхностную травму уха.
Стражи порядка задержали 46-летнего нападавшего. В отношении него составили административный протокол. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.