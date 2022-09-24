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В Турции заявили о возможности покупки российских истребителей Су-35 вместо F-35

Армия
В Турции заявили о возможности покупки российских истребителей Су-35 вместо F-35

В Анкаре заявили о возможности подписания контракта на приобретение российских истребителей Су-35. Об этом заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир в интервью CNN Türk.

Ранее США уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По словам Демира, в качестве замены американских самолетов Турция рассматривает российские многоцелевые истребители Су-35. Анкара также не исключает приобретения F-16, добавил он.

Напомним, в августе 2022 года Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитных ракетных систем С-400, в рамках которого предполагается локализация производства отдельных компонентов системы.
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