Появилась информация, что происходит с пропавшей Татьяной Дорониной

Заслуженная артистка РФ Лидия Матасова поделилась информацией о пропавшей актрисе и президенте МХАТ имени Горького Татьяне Дорониной. Она объяснила, куда исчезла звезда фильма «Три тополя на Плющихе».
«Татьяна Васильевна все еще лечится после ковида», — сообщила Матасова в беседе с kp.ru.
Артистка напомнила, что 12 сентября у Дорониной был день рождения — ей исполнилось 89 лет. Театр поздравил актрису с этой знаменательной датой, а несколько самых близких человек навестили именинницу.
Сначала президент МХАТа хотела пообщаться с артистами по видеосвязи, но затем передумала. При этом, по словам Матасовой, настроение у Дорониной было хорошее, и она поблагодарила всех за поздравления.