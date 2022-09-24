Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава «Лиги Севера» Сальвини назвал недопустимыми угрозы фон дер Ляйен в адрес Италии

Политика
Глава «Лиги Севера» Сальвини назвал недопустимыми угрозы фон дер Ляйен в адрес Италии

Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен следует либо извиниться, либо уйти в отставку, заявил руководитель итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Политик подверг критике фон дер Ляйен после ее слов о том, что Рим может столкнуться с последствиями в случае победы правых партий на досрочных выборах в парламент.

«Это вообще что такое? Шантаж? Угроза? Италия — донор Евросоюза. Делать такие заявления за три дня до выборов, чтобы воздействовать на граждан — недопустимо», — отметил Сальвини.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен пригрозила использовать доступные инструменты против Италии в случае победы правоцентристской коалиции на выборах.
италия выборы Урсула фон дер Ляйен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду