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Раненые военнослужащие НМ ДНР проголосовали на референдуме

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Референдум для Донецкой Народной Республики — по-настоящему знаменательное событие. В голосовании приняли участие и раненые военнослужащие Народной Милиции ДНР.

Мобильная бригада ЦИК ДНР получила задачу посетить для волеизъявления не только мирных жителей, но и раненых бойцов. Ящики для голосования и бюллетени заносили в палаты, бойцы голосовали, не вставая с коек. Ставя галочки напротив положительного ответа, они лишь еще раз подтвердили тот выбор, который сделал Донбасс в далеком 2014 году. Раненые поделились, что испытывали в этот день надежду на скорое завершение конфликта и возвращение к мирной жизни.

«Я чувствую Россию. Потому что я постоянно был за нее, а она — за нас», — сказал один из военнослужащих.
Раненые военнослужащие НМ ДНР проголосовали на референдуме
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