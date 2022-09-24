Раненые военнослужащие НМ ДНР проголосовали на референдуме

Мобильная бригада ЦИК ДНР получила задачу посетить для волеизъявления не только мирных жителей, но и раненых бойцов. Ящики для голосования и бюллетени заносили в палаты, бойцы голосовали, не вставая с коек. Ставя галочки напротив положительного ответа, они лишь еще раз подтвердили тот выбор, который сделал Донбасс в далеком 2014 году. Раненые поделились, что испытывали в этот день надежду на скорое завершение конфликта и возвращение к мирной жизни.