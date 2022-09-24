Пенсионер за рулем внедорожника переехал школьника в Вольске

Мальчик 2011 года рождения угодил под колеса автомобиля Chevrolet Niva в Вольске. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП. Об этом СМИ сообщили в местном ОГИБДД.
Инцидент произошел на улице Привольской. За рулем внедорожника находился мужчина 1953 года рождения. Школьника доставили в медицинское учреждение.
Врачи диагностировали у него ссадины и ушибы. После оказания помощи юного пациента отправили на амбулаторное лечение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.