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Пенсионер за рулем внедорожника переехал школьника в Вольске

Происшествия
Пенсионер за рулем внедорожника переехал школьника в Вольске

Мальчик 2011 года рождения угодил под колеса автомобиля Chevrolet Niva в Вольске. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП. Об этом СМИ сообщили в местном ОГИБДД.

Инцидент произошел на улице Привольской. За рулем внедорожника находился мужчина 1953 года рождения. Школьника доставили в медицинское учреждение.

Врачи диагностировали у него ссадины и ушибы. После оказания помощи юного пациента отправили на амбулаторное лечение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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