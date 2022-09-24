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Глава Евросовета поддержал выдачу виз уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам

Общество
Глава Евросовета поддержал выдачу виз уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам

Евросоюз должен проработать вопрос выдачи гуманитарных виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Политик поддержал инициативу о выдаче виз тем россиянам, которые стремятся покинуть РФ, чтобы не участвовать в спецоперации на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Politico и отметил, что открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу.

«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — заявил Мишель.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телеобращения к нации объявил частичную мобилизацию. Это необходимо для защиты территориальной целостности РФ и ее суверенитета.
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