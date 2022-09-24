Глава Евросовета поддержал выдачу виз уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам

Политик поддержал инициативу о выдаче виз тем россиянам, которые стремятся покинуть РФ, чтобы не участвовать в спецоперации на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Politico и отметил, что открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу.