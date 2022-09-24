IBA времена остановила членство Федерации бокса Украины

Пресс-служба IBA сообщила на официальном сайте, что членство ФБУ в организации было временно приостановлено. Соответствующее решение в ассоциации объяснили вмешательством правительства страны в работу организации. В IBA отметили, что ФБУ сможет продолжать заниматься свой деятельностью в случае выполнения двух условий — автономии федерации и признания украинскими властями выборов, состоявшихся в декабре прошлого года.