Политолог Сосновский намекнул, что Пугачева получает деньги за свою деятельность

Политолог Александр Сосновский прокомментировал обращение примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой к Министерству юстиции в РФ, в котором певица попросила признать себя иностранным агентом. Он намекнул, что артистка действительно может получать деньги за свою деятельность.
«Она играет спектакль. Явно не бесплатно. Очень хочется узнать имя постановщика», — написал Сосновский в Telegram-канале.
Он уверен, что заявление Пугачевой направлено не на признание ее иноагентом, а для создания имиджа диссидента для доброго отношения к ней на Западе. Текст певицы был тщательно продуман и не создает ей никакого юридического дискомфорта.