Известный башкирский скульптор Ульфат Кубагушев умер в 70 лет

За годы своей работы он достиг звания Члена творческого Союза художников России и Международной Федерации художников, а также принял участие в многочисленных выставках и стал победителем различных конкурсов. Его самыми известными работами являются бюст ученого-микробиолога Мечникова и памятник с мраморным барельефом башкирскому народному просветителю М.Искужину.