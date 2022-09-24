Известный башкирский скульптор Ульфат Кубагушев умер в 70 лет

Стало известно о смерти известного башкирского скульптора Ульфата Кубагушева. Создателю монументов, украшающих Уфу и Петербург, было 70 лет. Об этом сообщил «Башинформ». Причины его смерти пока не раскрываются.
Ульфат Кубагушев родился 1 апреля 1952 года в башкирском селе Таймас. Он является выпускником декоративно-прикладного отделения Уфимского училища искусств и Уфимского государственного института искусств (мастерская Калинушкина).
За годы своей работы он достиг звания Члена творческого Союза художников России и Международной Федерации художников, а также принял участие в многочисленных выставках и стал победителем различных конкурсов. Его самыми известными работами являются бюст ученого-микробиолога Мечникова и памятник с мраморным барельефом башкирскому народному просветителю М.Искужину.