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Мирошник: ВСУ обстреляли ЛНР из американских систем HIMARS в первый день референдума

Армия
Мирошник: ВСУ обстреляли ЛНР из американских систем HIMARS в первый день референдума

Украинские войска выпустили по территории ЛНР не менее 24 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, утверждает глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

В субботу, 24 сентября, дипломат передал, что результаты голосования в республике «хорошие», большая часть населения может принимать участие в референдуме не только в ЛНР, но и за ее пределами. Однако ВСУ всеми силами стремятся сорвать проведение голосования.

«За минувший день по Луганской Народной Республике были выпущены 24 ракеты HIMARS», — отметил Мирошник.

Референдум стартовал и в соседней ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там украинская армия тоже попыталась сорвать голосование. В Запорожской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, которые попытались прорваться через линию обороны.

Ранее стало известно, что в России планируют снять фильм об освобождении Донбасса по книге писателя Захара Прилепина, сообщает Infox.
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