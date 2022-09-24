Мирошник: ВСУ обстреляли ЛНР из американских систем HIMARS в первый день референдума

Украинские войска выпустили по территории ЛНР не менее 24 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, утверждает глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
В субботу, 24 сентября, дипломат передал, что результаты голосования в республике «хорошие», большая часть населения может принимать участие в референдуме не только в ЛНР, но и за ее пределами. Однако ВСУ всеми силами стремятся сорвать проведение голосования.
«За минувший день по Луганской Народной Республике были выпущены 24 ракеты HIMARS», — отметил Мирошник.
Референдум стартовал и в соседней ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там украинская армия тоже попыталась сорвать голосование. В Запорожской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, которые попытались прорваться через линию обороны.
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