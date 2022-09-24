Экс-депутат Роман Худяков назвал Пугачеву и Галкина коллаборационистами

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков крайне нелестно отозвался о юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и его жене — певице Алле Пугачевой. Политик назвал звездных супругов коллаборационистами.
По словам экс-парламентария, к нему обратился один из подписчиков, который отметил, что после объявления частичной мобилизации людям стало не до знаменитой пары. Однако Худяков считает, что забывать о юмористе и певице нельзя.
«Но при этом коллаборационисты, коими являются господин Максим Галкин✱ и «хорошая жена», как назвал ее Гарик Сукачев, — это никакая не неважная тема, как может показаться», — написал бывший депутат в Telegram-канале.
Политик назвал Примадонну и ее мужа медийными предателями, работающими на врага. Юморист «косит» валюту в странах Запада на русофобской теме, отметил экс-парламентарий.
Худяков выразил надежду, что Пугачева выступила в соцсетях против спецоперации по недомыслию. При этом бывший депутат сравнил певицу с женами немецких нацистов, которые «доходили до крайности в своем недомыслии» и убивали себя вместе с детьми и мужьями.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами