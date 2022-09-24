Newsweek: заявление Байдена на Генассамблее ООН о демократии напоминает слова Шалтая-Болтая

Слова сказочного персонажа Шалтая-Болтая стали ключом к пониманию речи американского президента Джо Байдена на Генассамблее ООН о демократии, заявил обозреватель Newsweek Педро Гонсалес.
По словам журналиста, западные страны продвигают собственные интересы и навязывают другим государствам выгодную для себя экономическую политику.
«Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше"», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Байден заявил о намерении США защищать и укреплять демократию «дома и по всему миру». Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам президента, демократия является единственным инструментом всего человечества для ответа на современные вызовы.