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Newsweek: заявление Байдена на Генассамблее ООН о демократии напоминает слова Шалтая-Болтая

Политика
Newsweek: заявление Байдена на Генассамблее ООН о демократии напоминает слова Шалтая-Болтая

Слова сказочного персонажа Шалтая-Болтая стали ключом к пониманию речи американского президента Джо Байдена на Генассамблее ООН о демократии, заявил обозреватель Newsweek Педро Гонсалес.

По словам журналиста, западные страны продвигают собственные интересы и навязывают другим государствам выгодную для себя экономическую политику.

«Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше"», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Байден заявил о намерении США защищать и укреплять демократию «дома и по всему миру». Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам президента, демократия является единственным инструментом всего человечества для ответа на современные вызовы.
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