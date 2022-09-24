Сервис «2ГИС» исчез из онлайн-магазина App Store

Российский картографический сервис «2ГИС» исчез магазина приложений Apple — App Store.
При этом уже установленная программа продолжает работать на устройствах пользователей, обновляется, а пользователи смогут скачивать карты любых городов. Что касается магазина приложений для Android — Google Play, «2ГИС» там все еще доступен.
Основным владельцем сервиса является Сбербанк, который приобрел 72% акций в 2020 году. Приложение самого банка недоступно ни в App Store, ни в Google Play из-за санкций, введенных США в апреле текущего года.