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Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

Весь мир
Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

В Волгограде проходят церемония прощания и похороны Героя России Алексея Нагина, погибшего в Донбассе 20 сентября.

В траурных мероприятиях в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» принимает участие губернатор области Алексей Бочаров и другие официальные лица. Похороны состоятся на аллее Славы Центрального кладбища Волгограда.

Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

Погибший прошел множество горячих точек, начиная с Чечни и Грузии, затем поехал в Сирию и Ливию в составе «ЧВК Вагнера», а после начала СВО отправился на Донбасс. Алексей еще 12 мая был серьезно ранен, два месяца провел в госпитале, однако сразу после восстановления снова вернулся на фронт, «где его ждут», сообщили его родственники.

«Он сам по себе очень общительный, веселый, спортом очень сильно увлекался… И бокс, и карате, и штанга, все пацаны его уважали. Мы на севере жили тогда, на лыжах он катался тоже. Семьи не было, потому что...война. Он всегда был там, где война», – рассказал журналистам отец героя Юрий Нагин.
Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

Алексею Нагину было присвоено звание Героя России, Героя ЛНР и ДНР посмертно и несколько других наград, которые он не успел получить при жизни. Ранее он уже был кавалером трех орденов Мужества.

Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

Имя Нагина стало широко известно после того, как его назвали одним из создателей нового фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». По словам бизнесмена, в военной киноленте будет скрупулезно воспроизведена одна из боевых операций, которую возглавлял Нагин, «выдающийся командир, тактик и стратег».

Сам Евгений Пригожин также приехал на похороны, где тепло простился с Нагиным.

Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина
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