Волгоград прощается с героем: в городе проходят похороны Алексея Нагина

Погибший прошел множество горячих точек, начиная с Чечни и Грузии, затем поехал в Сирию и Ливию в составе «ЧВК Вагнера», а после начала СВО отправился на Донбасс. Алексей еще 12 мая был серьезно ранен, два месяца провел в госпитале, однако сразу после восстановления снова вернулся на фронт, «где его ждут», сообщили его родственники.