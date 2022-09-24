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Ливни в Москве не утихнут в ближайшие 36 часов

Общество
Ливни в Москве не утихнут в ближайшие 36 часов

Москву накрыли затяжные ливни. Сильные осадки в российской столице не прекратятся в ближайшие 36 часов, рассказали синоптики.

По данным специалистов, 24 сентября будет побит рекорд почти 100-летней давности. На один квадратный метр города выльется около пяти ведер воды — более половины месячной нормы осадков, подчеркнул корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов и посоветовал москвичам не забыть взять с собой зонт.

На фоне непогоды столичные службы были переведены режим повышенной готовности. Порядка 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов Москвы находятся на круглосуточном дежурстве.
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