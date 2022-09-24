Ливни в Москве не утихнут в ближайшие 36 часов

По данным специалистов, 24 сентября будет побит рекорд почти 100-летней давности. На один квадратный метр города выльется около пяти ведер воды — более половины месячной нормы осадков, подчеркнул корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов и посоветовал москвичам не забыть взять с собой зонт.