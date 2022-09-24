Референдум в прифронтовом районе Донецка: репортаж ФАН

Жители Донбасса, несмотря на угрозу обстрелов со стороны украинских карателей, активно участвуют во всенародном голосовании на референдуме по воссоединению ДНР с Россией. В целях безопасности местные власти «растянули» процесс плебисцита на несколько дней, чтобы на избирательных участках не скапливалось большое количество людей. Таким образом, члены участковых избиркомов осуществляют поквартирный обход домов, жители которых с удовольствием распахивают двери своих жилищ, чтобы поставить в бюллетене заветную «галочку».
Вместе с представителями местного избиркома — учителями донецкой школы №58 Юлией и Алиной — мы стали свидетелями того, как простые дончане определяют свою судьбу. Причем, в одном из самых обстреливаемых районов города — Киевском. Здесь, на проспекте Засядько, примыкающем к прифронтовой Путиловке, канонада не стихает практически никогда. И люди верят, что, благодаря их выбору, этот гул, наконец-то, прекратится…
«А продублировать можно «галочку»? Чтобы да-да-да-да?» — спрашивает Анастасия, бросая бюллетень в избирательную урну.
«Мы надеемся, что наконец-то наступит мир! Главное, чтобы не было этих канонад — мы под них засыпаем, просыпаемся, идем на работу, кушаем, гуляем с животными и детьми… Надеемся на лучшее, и оно будет! Главное в это верить, а мысли материализуются! Будет и на нашей улице праздник», — убеждена девушка.
Дончанка Ольга очень ждала этот референдум. Говорит, что голосует только за Россию — другое не признает. Женщина поставила «галочку» и пожаловалась нам на обстрелы.
«Я верю в референдум, верю, что мы уже в России! Хотя и я, и мой батя — русские. Быстрее бы, чтобы этой стрельбы не было! Вчера только из аптеки пришел, слышу — ба-бах! И девочку у нас убило… Думаю: как я только успел? А жена моя переехала на арендованную квартиру — здесь боится находиться, ее трясет… И туда вот прилетело, возле Крытого рынка. Говорю, мол, далеко уехала?» — делится наболевшим пенсионер Юрий Александрович.
«Конечно, за Россию, я же русская, аж слезы текут! Мы столько ждали этого! Только за Россию свою, родную матушку… Я родилась в Туле, муж был военный ракетчик-артиллерист, его после училища послали в Киевский округ. Я — коренная русская, и всегда этим гордилась! Дай бог, чтобы мы вернулись в Россию, и чтобы все у нас было отлично. Победа будет за нами!» — говорит со слезами на глазах 84-летняя Алевтина Владимировна.
«Долго ждали этого, это очень значимый для нас день! Мы сами — россияне, мои родители — москвичи. Спасибо, что принято такое решение! Надеюсь, что нам хватит жизни, чтобы восстановить наш дом: недавно, 24 августа, украинцы «поздравили» нас пятым попаданием. Украине здесь больше нет места, хватит, уже наигралась с нами», — рассказывает Алла Петровна.
«Очень долго ждал этот референдум! Я вообще Украину не признаю», — добавляет ее супруг Владимир Федорович.
Мобильную группу участкового избиркома, состоящую из двух хрупких девушек, сопровождает вооруженный полицейский. Но это вовсе не то, о чем постоянно «гремят» украинцы, мол, донбасский плебисцит — это принуждение «под дулами автоматов». Нынешние времена, мягко говоря, неспокойные, да, к тому же, еще и военные, поэтому тот факт, что диверсанты, провокаторы и прочие намерены помешать проведению народного волеизъявления, ни для кого не является секретом. И вооруженный правоохранитель — это, прежде всего, гарантия безопасности двух девушек, которые, плюс ко всему, имеют при себе важную документацию.
«Жители улицы Засядько, вас заставляют голосовать под дулами автоматов, как считают на Украине?» — задаем вопрос образовавшейся возле подъезда очереди. «Мы добровольно! Мы русские!» — наперебой отвечают люди.
Удивительно, но факт: в пятиэтажках по проспекту Засядько подавляющее количество избирателей оказались россиянами, в свое время по разным причинам переехавшими на Донбасс. Стоит ли говорить о том, с какой ответственностью они подошли к столь историческому мероприятию, законодательно закрепляющему их долгожданное возвращение в родную гавань? После мутного и зловонного украинского болота, пытающегося затянуть в свою трясину здравомыслящих людей, знающих цену Родине и Победе?
«Голосование проходит отлично, все хотят в Россию! Много положительных отзывов, люди счастливы, что они являются участниками вступления ДНР в РФ! Среди проголосовавших — люди разных возрастов, пенсионеры рады, что к ним приходят домой. Голосуют по спискам и строго по паспорту. В округе иногда постреливают… Мы, конечно же, рассчитываем на позитивные изменения и уверены, что будет намного лучше! Не дай бог, чтобы сюда прорвалась Украина: мы их не ждем, они потеряли Донецк еще в 2014 году», — подытожили Юлия и Алина, они же — члены участкового избиркома, они же — донецкие педагоги.
Вот такие они, дончане, чья многолетняя мечта сейчас сбывается. Несмотря на обстрелы, они создают себе позитивную атмосферу, несущую уверенность в завтрашнем дне. А завтра наступит совсем скоро, и, безусловно, оно будет с Россией, хочет того неонацистский киевский режим или нет. Вне сомнений, это исторические дни, о которых наши дети будут читать на страницах учебников истории.
К слову, после присоединения к РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украина потеряет около 20% своих территорий: отныне самым большим государством в Европе после России будет считаться Франция. Собственно, третье место по занимаемой площади для Украины, возможно, тоже не предел, поскольку никакого будущего с ней не видят жители Николаевской, Одесской, Харьковской и других пока что подконтрольных ей областей. Так бывает, когда историческая справедливость восстанавливается, и жизнь все расставляет по своим местам…