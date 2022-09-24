Референдум в прифронтовом районе Донецка: репортаж ФАН

Мобильную группу участкового избиркома, состоящую из двух хрупких девушек, сопровождает вооруженный полицейский. Но это вовсе не то, о чем постоянно «гремят» украинцы, мол, донбасский плебисцит — это принуждение «под дулами автоматов». Нынешние времена, мягко говоря, неспокойные, да, к тому же, еще и военные, поэтому тот факт, что диверсанты, провокаторы и прочие намерены помешать проведению народного волеизъявления, ни для кого не является секретом. И вооруженный правоохранитель — это, прежде всего, гарантия безопасности двух девушек, которые, плюс ко всему, имеют при себе важную документацию.