Полицейские задержали «сырного» вора возле места преступления в Челябинске

В пакете у гражданина лежали 13 упаковок сыра. В дальнейшем выяснилось, что он украл с полок супермаркета продукцию почти на 4 тысячи рублей. Проверка по базе показала, что 47-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Украденный сыр вернули в магазин.