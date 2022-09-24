Полицейские задержали «сырного» вора возле места преступления в Челябинске

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу в Челябинске. Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД.
Силовики проезжали на машине мимо супермаркета на улице Солнечная. Они увидели, как из магазина выбежал гражданин с пакетом. Стражи порядка машиной преградили ему дорогу и остановили беглеца для проверки.
В пакете у гражданина лежали 13 упаковок сыра. В дальнейшем выяснилось, что он украл с полок супермаркета продукцию почти на 4 тысячи рублей. Проверка по базе показала, что 47-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Украденный сыр вернули в магазин.