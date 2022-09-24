Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полицейские задержали «сырного» вора возле места преступления в Челябинске

Происшествия
Полицейские задержали «сырного» вора возле места преступления в Челябинске

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу в Челябинске. Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД.

Силовики проезжали на машине мимо супермаркета на улице Солнечная. Они увидели, как из магазина выбежал гражданин с пакетом. Стражи порядка машиной преградили ему дорогу и остановили беглеца для проверки.

В пакете у гражданина лежали 13 упаковок сыра. В дальнейшем выяснилось, что он украл с полок супермаркета продукцию почти на 4 тысячи рублей. Проверка по базе показала, что 47-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Украденный сыр вернули в магазин.
челябинск сыр кража
Военкоры ФАН
Лучшие в аду