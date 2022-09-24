Юрий Лоза объяснил, почему его не возьмут в армию добровольцем

Композитор Юрий Лоза признался, что ему не слабо пойти добровольцем в армию. При этом он отметил, что не подходит для службы из-за возраста и телосложения.
«Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный, в меня трудно не попасть», — написал Лоза в «ВКонтакте».
Певец отметил, что 48 лет назад, когда пришел из армии, он еще обладал специальными знаниями, но сейчас полученный опыт забылся. Лоза уверен, что его присутствие на поле боя только мешало бы российской армии, сообщает «Вечерняя Москва».