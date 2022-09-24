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Филиппины ведут переговоры с Россией о закупке удобрений и топлива

Экономика
Филиппины ведут переговоры с Россией о закупке удобрений и топлива

Филиппины намеренно закупать у России энергоресурсы и другие виды товаров, заявил президент Фердинанд Маркос — младший.

По его словам, стороны ведут переговоры о поставках в соответствии с национальными интересами.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — цитирует главу государства «ФедералПресс».

Он также обратил внимание, что политическая сторона вопроса остается «немного щекотливой» из-за антироссийских санкций, но это не помешает заключению сделок.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн ранее сообщил о готовности покупать нефтепродукты, поставляемые из РФ, причем они могут оплачиваться в рублях.
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