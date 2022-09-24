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New York Times: Госдеп призвал американских спортсменов покинуть территорию России

Политика
New York Times: Госдеп призвал американских спортсменов покинуть территорию России

Государственный департамент США призвал американских спортсменов, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну. Об этом сообщили журналисты The New York Times.

По информации издания, Вашингтон опасается начала «преследования» граждан США со стороны российского руководства.

«Американцы должны немедленно покинуть РФ. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — сообщил осведомленный источник газеты.

Белый дом ранее призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях.
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