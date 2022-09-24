Правоохранители задержали вора-рецидивиста за кражи вещей из автомобилей в Петербурге

Подозреваемый в серии автомобильных краж задержан полицией в Петербурге. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Поимка 38-летнего фигуранта прошла на Купчинской улице. Стражи порядка считают, что с января по август гражданин похищал вещи из припаркованных машин в Невском и Фрунзенском районах Северной столицы. Всего на его счету как минимум пять эпизодов преступления. Сумма ущерба составила более 115 тысяч рублей.
Мужчину, который уже имеет три судимости за грабежи, заключили под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных незаконных действий.