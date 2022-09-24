Правоохранители задержали вора-рецидивиста за кражи вещей из автомобилей в Петербурге

Поимка 38-летнего фигуранта прошла на Купчинской улице. Стражи порядка считают, что с января по август гражданин похищал вещи из припаркованных машин в Невском и Фрунзенском районах Северной столицы. Всего на его счету как минимум пять эпизодов преступления. Сумма ущерба составила более 115 тысяч рублей.