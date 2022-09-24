Ани Лорак вспомнила, как тело ее брата привезли в цинковом гробу из Афганистана

Певица Ани Лорак поделилась болезненными воспоминаниями. Артистка рассказала, что ее брат погиб в Афганистане, исполняя свой интернациональный долг.
По словам исполнительницы, после смерти члена семьи ее сердце разрывалось на части. Знаменитость не понимала, за что ей было послано такое испытание.
«Привезли цинковый гроб, который даже не разрешили открыть. Мой выбор был между ненавистью и любовью. Как с этим жить?» — поделилась эмоциями Лорак в открытом письме, опубликованном на ее официальном сайте.
По словам певицы, она сделала выбор в пользу любви. Артистка до сих пор не может найти ответа, ради чего погиб ее брат.
Исполнительница решила нести людям любовь через музыку. Лорак отметила, что ее выбор — служить аудитории своим творчеством.