Депутат Госдумы Тарбаев предложил развивать в России медицинский и религиозный туризм

Депутат Государственной думы Сангаджи Тарбаев выступил с идеей развивать в России религиозный и медицинский туризм, так как страна может предложить путешественникам разнообразие.
Помимо привычных культурных памятников, иностранцев может заинтересовать отдых в бывших советских санаторно-курортных комплексах. Кроме того, Россия может предложить экотуризм, этнотуризм, гастротуризм, автотуризм, а также медицинский и религиозный туризм, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Наша страна уникальна тем, что мы можем предложить большое разнообразие для путешественников. Мы можем показать и национальные парки, как в США, и классные европейские города, как Москва, Петербург, Казань, Краснодар», — отметил Тарбаев.
Иностранцы в России могут увидеть такие эксклюзивные места, как Байкал и Алтай. Санаторно-курортный пласт — это наследие Советского Союза, но вопрос заключается в том, готова ли инфраструктура к приему таких больших потоков, добавил депутат.