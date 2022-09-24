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Россияне поделились опытом прохождения контроля в аэропортах при вылете за границу

Общество
Россияне поделились опытом прохождения контроля в аэропортах при вылете за границу

Россияне, которым пришлось пройти контроль в аэропортах при вылете за границу, поделились своим опытом.

Один турист, вылетевший из Сочи в Ереван, заявил, что прохождение контроля заняло буквально одну минуту. Ему поставили необходимый штамп и сразу отпустили. Однако некоторым мужчинам пришлось пройти дополнительную проверку.

«Мы ждали час, поскольку всех мужчин вызывали на личную беседу. После анкетирования пропускали дальше», — рассказал гражданин РФ.

По информации других пользователей Сети, в аэропорту Пулково не инициировалось никаких дополнительных проверок. Россиянам ранее рассказали, изменились ли правила выезда за рубеж после объявления о частичной мобилизации.
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