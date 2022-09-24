Жителей стран Европы ожидает очень тяжелая зима из-за противостояния Запада и России, а власти ЕС вместо решения проблем дают гражданам смехотворные советы, сообщили журналисты китайского издания Sohu.
По словам экспертов, руководство Европейского союза не сможет решить проблему дефицита энергоносителей в ближайшее время. Брюсселю попросту нечем заменить российские ресурсы, даже если предложить более высокую цену, передает «ПолитРоссия».
Аналитики подчеркивают, что европейские политики рекомендовали своим согражданам меньше пользоваться автомобилями и электроприборами, а также надевать больше свитеров и мыться всей семьей в одной ванне.
«От таких смехотворных советов у обычных европейцев наверняка отвисла челюсть», — сказано в статье.
Не исключено, что на фоне такого тяжелого положения европейцы начнут закупать древесный уголь у Китая, что сыграет на руку Пекину, заключили эксперты.
Ранее сообщалось, что премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил о невозможности полного отказа Германии от газа из России.