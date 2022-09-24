Автор «Бульвар Вольтера» Готье рассказал, как Макрон набросился на Россию в ООН

Глава Франции Эммануэль Макрон набросился на Россию во время выступления в ООН. Об этом сообщил обозреватель «Бульвар Вольтера» Николя Готье.
Это связано с отклонением президентом России Владимиром Путиным запроса французского лидера на срочные переговоры. Желание Макрона поговорить с Путиным было обусловлено стартовавшими в Донбассе референдумами.
«Россия сознательно нарушила Устав ООН и принцип суверенного равенства государств… Тем самым она открыла путь для других актов аннексии сегодня в Европе, а завтра, возможно, и в Азии, Африке или Латинской Америке», — сделал заявление Макрон.
По мнению корреспондента, речь главы Франции в ООН не содержит настоящего голоса государства. В ней слышна только позиция коллективного Запада. Точнее, США. Таким образом, Макрон выдал себя как «стенографиста Белого дома».
Готье пришел к выводу, что антироссийское выступление французского лидера позволяет понять, «как меняются времена и как деградируют политики».