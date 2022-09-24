Саратовца осудили за падение железобетонной сваи на молодую лаборантку

Инцидент произошел 14 августа прошлого года. Следствие установило, что обвиняемый выгрузил железобетонные сваи в два ряда на телегу и не убедился в устойчивости конструкции. Когда лаборантка начала проверку, одно из изделий упало на нее. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.