Саратовца осудили за падение железобетонной сваи на молодую лаборантку

В Саратове суд огласил решение по делу формовщика железобетонных изделий и конструкций. Из-за халатности мужчины серьезно пострадала молодая лаборантка отдела качества предприятия. Об этом рассказала пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел 14 августа прошлого года. Следствие установило, что обвиняемый выгрузил железобетонные сваи в два ряда на телегу и не убедился в устойчивости конструкции. Когда лаборантка начала проверку, одно из изделий упало на нее. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы.