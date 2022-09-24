Последний фильм с Евгением Леоновым с треском провалился

Последняя работа советского актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм с треском провалился в прокате.
В 90-х годах артисту стали предлагать мало ролей. Некоторые образы, в которых появился Леонов, сочли странными. К примеру, одной из неудачных картин стала лента «Сыскное бюро „Феликс“».
По сюжету, главный герой берет на себя вину любимой женщины. После выхода из заключения, узнав, что женщина его не ждет, решает отомстить. В фильме Леонов сыграл второстепенную роль Дяди Вани.
«Актеры играют здесь как на конвейерном производстве – без вдохновения отрабатывая положенное экранное время», «Все получилось безвкусно и пошло. Словом – скука смертная...», – передает слова критиков портал «Киноафиша».
Отметим, что Леонов полюбился зрителям за множество ярких экранных образов. Одними из лучших его работ стали фильмы «Полосатый рейс», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Обыкновенное чудо» и еще десяток знаменитых картин.