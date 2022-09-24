Водитель получил травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Ростове-на-Дону

Три автомобиля стали участниками аварии в Ростове-на-Дону. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
Инцидент произошел на улице Добровольского. По предварительным данным, 25-летний мужчина за рулем Skoda Fabia врезался в машину Volkswagen Polo, которую отбросило в пассажирский автобус.
В салоне общественного транспорта находились 15 человек, им не потребовалась медицинская помощь. Травмы получил 55-летний водитель Volkswagen. Проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.