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Водитель получил травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Ростове-на-Дону

Происшествия
Водитель получил травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Ростове-на-Дону

Три автомобиля стали участниками аварии в Ростове-на-Дону. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Добровольского. По предварительным данным, 25-летний мужчина за рулем Skoda Fabia врезался в машину Volkswagen Polo, которую отбросило в пассажирский автобус.

В салоне общественного транспорта находились 15 человек, им не потребовалась медицинская помощь. Травмы получил 55-летний водитель Volkswagen. Проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.
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