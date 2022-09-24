En Son Habe сообщило, сколько чашек чая в день можно употреблять без вреда для здоровья

Многие люди считают чай более полезной альтернативой кофе, онако и этот напиток при чрезмерном употреблении может нанести вред организму.
Чай содержит кофеин и L-теанин, эти вещества могут быть крайне полезными, но при правильной дозировке. В связи с этим нужно внимательно относиться к количеству потребляемого чая, передает издание En Son Habe.
Черный и зеленый чаи ускоряют обмен веществ и являются средствами профилактики бактериальных инфекций. В день не стоит употреблять более семи чашек этих напитков. Однако можно выпить и больше при повторной заварке листьев.
Злоупотребление чаем может спровоцировать зависимость и мигрень. Более того, переизбыток содержащихся в напитке веществ приводит к повышению кровяного давления и развивает тревожное состояние.