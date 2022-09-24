Власти Испании подтвердили резкое снижение поставок газа из России в Европу

Общий объем поставок российского газа в Европу за год сократился более чем на 82%, заявила вице-премьер Испании, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.
В интервью телекомпании Television Espanola она уточнила, что по состоянию на январь прошлого года на газ из России приходилось около 40% всего топлива, потребляемого Евросоюзом. Однако сейчас ситуация существенно изменилась.
«В действительности чуть более чем за год поток газа из России упал более чем на 82%», — констатировала Рибера.
По словам политика, Мадрид давно внедряет идею о полной автономии от поставок энергоресурсов из России.
Между тем житель Ростове-на-Дону запустил стрим, в котором круглосуточно держал включенной газовую плиту с целью подразнить европейцев. При этом фоном играли песни группы «Сектор Газа», пишет «ФедералПресс».