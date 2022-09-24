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Власти Испании подтвердили резкое снижение поставок газа из России в Европу

Экономика
Власти Испании подтвердили резкое снижение поставок газа из России в Европу

Общий объем поставок российского газа в Европу за год сократился более чем на 82%, заявила вице-премьер Испании, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера.

В интервью телекомпании Television Espanola она уточнила, что по состоянию на январь прошлого года на газ из России приходилось около 40% всего топлива, потребляемого Евросоюзом. Однако сейчас ситуация существенно изменилась.

«В действительности чуть более чем за год поток газа из России упал более чем на 82%», — констатировала Рибера.

По словам политика, Мадрид давно внедряет идею о полной автономии от поставок энергоресурсов из России.

Между тем житель Ростове-на-Дону запустил стрим, в котором круглосуточно держал включенной газовую плиту с целью подразнить европейцев. При этом фоном играли песни группы «Сектор Газа», пишет «ФедералПресс».
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