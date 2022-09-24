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Жена Антона Макарского заявила, что актер пообещал убить ее в случае развода

Шоу-бизнес
Жена Антона Макарского заявила, что актер пообещал убить ее в случае развода

Супруга актера Антона Макарского Виктория рассказала о серьезных проблемах в семье. Она призналась, что получает угрозы от мужа, который обещает убить ее в случае развода.

Макарские вместе уже более 20 лет. Виктория признается, что пара часто ссорится и уже несколько раз была на грани развода. Она вспоминает слова актера на ее предложение подать на развод.

«Антон говорит: «Я тебя убью, если ты разведешься, я просто тебя убью!»» — вспоминает Макарская слова мужа в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

У супругов двое детей — сын Иван и дочь Мария. Они мечтают о третьем наследнике. Недавно появились слухи, что Макарская беременна. Оказалось, она просто стала носить широкую одежду, потому что поправилась.
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