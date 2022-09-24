Явка на референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях в первый день превысила 15%

Явка на референдумах в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%. Об этом сообщили в общественной палате.
Президент России Владимир Путин 21 сентября поддержал жителей освобожденных территорий Украины и республик Донбасса после их предложения провести референдумы о присоединении к РФ. Глава государства отметил, что Москва обеспечит безопасность народного голосования.
Ранее сообщалось, что только на территории ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 %.