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Явка на референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях в первый день превысила 15%

Политика
Явка на референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях в первый день превысила 15%

Явка на референдумах в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%. Об этом сообщили в общественной палате.

Президент России Владимир Путин 21 сентября поддержал жителей освобожденных территорий Украины и республик Донбасса после их предложения провести референдумы о присоединении к РФ. Глава государства отметил, что Москва обеспечит безопасность народного голосования.

Ранее сообщалось, что только на территории ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 %.
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