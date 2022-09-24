Народная милиция ЛНР участвует в референдуме

Военные из Народной милиции ЛНР приезжают в избирательные участки, чтобы проголосовать в референдуме о вхождении республики в состав России. Служащие приезжают на участки небольшими группами, чтобы как можно быстрее сделать свой выбор.
О солидарности солдат рассказал один из военнослужащих Народной милиции ЛНР:
«Оперативно был создан пункт проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ. Сейчас мы оперативно малыми группами приезжаем голосовать. Мы ждали этого момента восемь лет, и я рад, что он наконец-то наступил. В такой момент понимаю, что победа в любом случае будет за нами».
Самому голосованию солдаты придают крайне большое значение.
«Этот день не только для меня, для всех моих боевых товарищей, всех членов моей семьи очень многое значит. Мы очень долго это ждали. Это большой день. Без преувеличения».
Отметим, 23 сентября на территории ЛНР начался референдум по вступлению республики в состав России. Аналогичное голосование также стартовало в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Оно продлится до 27 сентября.