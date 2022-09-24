Орлова опровергла слухи, что Блиновская рассекретила ее беременность

Экс-участница «Блестящих» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала слухи, что создательница онлайн-марафонов Елена Блиновская рассекретила ее беременность. Певица опровергла подобные подозрения.
В недавнем интервью Надежде Стрелец Блиновская сообщила, что вскоре некая звезда расскажет о прибавлении в семье. Поскольку 23 сентября Орлова объявила о своей беременности, поклонники решили, что онлайн-гуру говорила именно об артистке. Однако телеведущая утверждает, что это не так.
«Давайте сразу расставим все точки над "i": виновник беременности — исключительно мой муж! Никто другой не имеет к этому никакого отношения», — подчеркнула певица в соцсетях.
Орлова добавила, что у них с Блиновской не те отношения, чтобы обсуждать личную жизнь друг друга. По словам экс-солистки «Блестящих», они с создательницей марафонов виделись всего пару раз.