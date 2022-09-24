Орлова опровергла слухи, что Блиновская рассекретила ее беременность

В недавнем интервью Надежде Стрелец Блиновская сообщила, что вскоре некая звезда расскажет о прибавлении в семье. Поскольку 23 сентября Орлова объявила о своей беременности, поклонники решили, что онлайн-гуру говорила именно об артистке. Однако телеведущая утверждает, что это не так.