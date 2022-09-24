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Два человека получили травмы при столкновении бетономешалки и «газели» в Новой Москве

Происшествия
Два человека получили травмы при столкновении бетономешалки и «газели» в Новой Москве

Столкновение бетономешалки и «газели» произошло на территории Новой Москвы. В результате пострадали водители обоих транспортных средств. Мужчины были госпитализированы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла сегодня утром в поселке Шишкин Лес у реки Пахра. В результате столкновения был серьезно поврежден грузовик.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося станут известны после проверки, передает РИАМО.
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