Два человека получили травмы при столкновении бетономешалки и «газели» в Новой Москве

Столкновение бетономешалки и «газели» произошло на территории Новой Москвы. В результате пострадали водители обоих транспортных средств. Мужчины были госпитализированы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла сегодня утром в поселке Шишкин Лес у реки Пахра. В результате столкновения был серьезно поврежден грузовик.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося станут известны после проверки, передает РИАМО.