Депутат Госдумы Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

В момент, когда против России развернул войну весь коллективный Запад, у русского человека нет права вычеркнуть себя из народа, ранее заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он, как и его трое коллег: глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, — подали заявление с просьбой отправить их в зону СВО.