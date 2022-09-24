Депутат Госдумы Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Колесников сообщил о намерении участвовать в спецоперации ВС РФ на Украине. Парламентарий уже подал заявление о направлении в зону СВО.
Колесников подчеркнул, что он проходил службу в советской армии в Польше. Там он был командиром самоходного артиллерийского орудия.
«Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», — приводит слова Колесникова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.
В момент, когда против России развернул войну весь коллективный Запад, у русского человека нет права вычеркнуть себя из народа, ранее заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он, как и его трое коллег: глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, — подали заявление с просьбой отправить их в зону СВО.