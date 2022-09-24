В Сети появились кадры очередного успешного вылета «Призрака Херсона»

Российские военные успешно уничтожают технику и живую силу противника в рамках спецоперации на Украине. Кадры очередной успешной операции беспилотника «Призрак Херсона» показали в Сети.
«Призрак Херсона» из ВДВ каждый день охотится за националистами, бомбит врага и наводит на скопления техники ВСУ артиллерию. Кадрами очередного успешного применения дрона поделились в субботу, 24 сентября, авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры показывали работу беспилотника по бронетехнике ВСУ на передовой. Дрон во время патрулирования обнаружил наступающих диверсантов ВСУ и навел на них огонь артиллерии.
В Госдуме РФ тем временем обсуждают возможность включения глав о событиях спецоперации российских войск на Украине в учебники современной истории, передает Infox.