В Сети появились кадры очередного успешного вылета «Призрака Херсона»

«Призрак Херсона» из ВДВ каждый день охотится за националистами, бомбит врага и наводит на скопления техники ВСУ артиллерию. Кадрами очередного успешного применения дрона поделились в субботу, 24 сентября, авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».