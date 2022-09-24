Антироссийские ограничения негативно влияют на Европу. В этом признался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он назвал санкции против России бесполезными. По словам венгерского министра иностранных дел, от этих рестрикций больше страдают европейские страны, чем сама Москва.
«Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция», — посетовал Сийярто, давая интервью РИА Новости.
Ранее обозреватели из Китая пришли к выводу, что европейские лидеры рискуют «потерять больше всех» при любом исходе украинского кризиса. Они опубликовали соответствующую статью в China Daily.