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МИД России обвинил Запад в безразличии к судьбе жителей Донбасса

Политика
МИД России обвинил Запад в безразличии к судьбе жителей Донбасса

Жители ЛНР, ДНР и других территорий решили сделать свои шаги на фоне безразличия Запада к человеческой жизни. Об этом заявили в МИД России.

Дипломаты обратили внимание, что в некоторых европейских странах начинают подписывать петиции с просьбой прекратить поставки вооружения Украине. Кроме того, граждане выступают за прекращение кровопролития в Донбассе.

«Однако есовская бюрократия глуха к призывам своего же населения. Это в очередной раз подтверждает безразличие Запада с его "ценностями" к человеческой жизни в ДНР и ЛНР, на других территориях, где проживает русскоговорящее население», – отметили в ведомстве.

По этой причине жители указанных территорий сделали решительные шаги для определения своего будущего. В МИД добавили, что Москва поддерживает такую инициативу.
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