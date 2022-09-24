МИД России обвинил Запад в безразличии к судьбе жителей Донбасса

Жители ЛНР, ДНР и других территорий решили сделать свои шаги на фоне безразличия Запада к человеческой жизни. Об этом заявили в МИД России.
Дипломаты обратили внимание, что в некоторых европейских странах начинают подписывать петиции с просьбой прекратить поставки вооружения Украине. Кроме того, граждане выступают за прекращение кровопролития в Донбассе.
«Однако есовская бюрократия глуха к призывам своего же населения. Это в очередной раз подтверждает безразличие Запада с его "ценностями" к человеческой жизни в ДНР и ЛНР, на других территориях, где проживает русскоговорящее население», – отметили в ведомстве.
По этой причине жители указанных территорий сделали решительные шаги для определения своего будущего. В МИД добавили, что Москва поддерживает такую инициативу.