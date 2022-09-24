Сталлоне помирился с супругой после планов развестись

Американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне помирился с супругой — моделью Дженнифер Флавин. Звездная пара решила не разводиться.
В конце лета Флавин подала документы, чтобы расторгнуть брак со Сталлоне. Однако супруги все же смогли найти общий язык, рассказал представитель актера изданию Page Six.
«Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия», — уточнил он.
По словам представителя, продюсер и его жена очень счастливы. Он также подтвердил, что супруги подали в суд заявление о прекращении бракоразводного процесса.
Напомним, Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году. В браке у пары родились три дочери. Супруга актера моложе его на 22 года.