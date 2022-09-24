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Марина Анисина устроила жаркие танцы для Джигурды прямо при детях

Шоу-бизнес
Марина Анисина устроила жаркие танцы для Джигурды прямо при детях

Фигуристка Марина Анисина не перестает радовать своего супруга, актера и поэта Никиту Джигурду. В этот раз она устроила жаркие танцы во время отдыха на яхте прямо при детях.

«На радость Никите Борисовичу!» — заявила Анисина в ролике, который опубликовал в социальных сетях Джигурда.

Эпатажная пара состоит в браке с 2008 года. В 2016 году фигуристка подала на развод, но супругам удалось помириться. Анисина и Джигурда воспитывают сына и дочь. Актер признавался, что не против завести третьего ребенка от любимой женщины.
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