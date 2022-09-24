В Роскачестве назвали разрешения для мобильных приложений с риском утечки данных

Четвертый пункт в списке — геолокация. С помощью этого разрешения можно мониторить перемещения владельца смартфона 24/7 и сообщать, когда его нет дома. Далее идет доступ к микрофону, благодаря которому содержание разговоров пользователя можно передать третьим лицам. Шестым опасным расширением является телефон. В этом случае приложение будет в курсе всех звонков и даже само сможет позвонить за счет владельца.