В Роскачестве назвали разрешения для мобильных приложений с риском утечки данных

Пользователи смартфонов дают приложениям различные разрешения. Однако многие из них являются сомнительными, предупредил в интервью «Газете.Ru» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
Первым из рисков, который грозит утечкой данных, эксперт назвал допуск к камере. Это чревато тем, что программа сможет следить за пользователем тайно и в любое время.
То же самое относится к календарю, поскольку сведения из него могут быть переданы третьим лицам, а незначительный «глюк» приведет к удалению информации.
«Третье — это контакты. Адресная книга является привлекательной добычей для мошенников и спамеров. Получив доступ к ней, приложение также увидит список аккаунтов, в которые вы входите с данного устройства», — пояснил Бодров.
Четвертый пункт в списке — геолокация. С помощью этого разрешения можно мониторить перемещения владельца смартфона 24/7 и сообщать, когда его нет дома. Далее идет доступ к микрофону, благодаря которому содержание разговоров пользователя можно передать третьим лицам. Шестым опасным расширением является телефон. В этом случае приложение будет в курсе всех звонков и даже само сможет позвонить за счет владельца.