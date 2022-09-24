Водитель попал в больницу после столкновения легковушки со столбом в Уфе

Медики госпитализировали 33-летнего мужчину, который пострадал в ДТП на Затонском шоссе в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по городу.
По информации ведомства, водитель, следуя за рулем Volkswagen Golf, не справился с управлением и допустил съезд иномарки в кювет. Там машина столкнулась с опорой ЛЭП.
Автомобилист получил серьезные травмы. Информация о его состоянии не поступала. Врачи оказывают пациенту необходимую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Дагестане авария унесла жизнь семилетнего мальчика, передает RT. Женщина и двое детей попали в больницу.