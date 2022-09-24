Экс-первая ракетка мира Федерер потерпел поражение в прощальном матче

Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Роджер Федерер не смог выиграть последний матч в своей карьере.
Экс-первые ракетки мира Роджер Федер и Рафаэль Надаль уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку в матче выставочного турнира Кубок Лейвера. Встреча на центральном корте стадиона «О2-Арена» в Лондоне закончилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Федерер и Надаль выступали за сборную Европы.
Встреча в Лондоне стала для 41-летнего швейцарского теннисиста последней в карьере. За свою карьере Федерер выиграл 111 титулов, 20 из которых «Большие шлема». Швейцарец является победителем летних Олимпийских игр 2008 года в смешанном парном разряде.