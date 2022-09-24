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Андрей Турчак объяснил, как внесенный в Госдуму закон защитит мобилизованных граждан

Общество
Андрей Турчак объяснил, как внесенный в Госдуму закон защитит мобилизованных граждан

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите прав мобилизованных граждан. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объяснил, какие меры поддержки входят в документ.

Мобилизованные россияне после возвращения домой должны продолжить трудиться на своих рабочих должностях. Обсуждаемый закон позволит защитить граждан от увольнения, передает «Парламентская газета».

«Поправки закроют пробелы в законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», — пояснил Турчак.

Закон также позволит мобилизованным гражданам сохранить заработную плату. Дополнительные гарантии получат и семьи россиян, отправившихся на фронт.
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