Андрей Турчак объяснил, как внесенный в Госдуму закон защитит мобилизованных граждан

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите прав мобилизованных граждан. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объяснил, какие меры поддержки входят в документ.
Мобилизованные россияне после возвращения домой должны продолжить трудиться на своих рабочих должностях. Обсуждаемый закон позволит защитить граждан от увольнения, передает «Парламентская газета».
«Поправки закроют пробелы в законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», — пояснил Турчак.
Закон также позволит мобилизованным гражданам сохранить заработную плату. Дополнительные гарантии получат и семьи россиян, отправившихся на фронт.