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Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать школьную форму

Общество
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать школьную форму

Россияне часто задавали вопрос о качестве школьной одежды на горячей линии Роспотребнадзора. Ведомство рассказало о стандартах, которым должны соответствовать вещи для учащихся.

Специалисты посоветовали делать выбор в пользу смесовых тканей с преобладающим содержанием натуральных материалов. Например, отдавать предпочтение одежде из хлопка и льна, а зимой — вещам из шерсти и кашемира.

Аналогичное мнение выразила зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она также предложила альтернативу.

«Многие родители будут вынуждены искать что-то подешевле. Решением могут стать белые хлопковые футболки вместо рубашек. Под пиджаком они смотрятся стильно, и ребенку в них намного комфортнее», — приводит слова Лантратовой «Парламентская газета».

На ярлыке одежды также должны быть указаны сведения о производителе и состав ткани. Отдельное внимание следует уделить правилам по уходу за вещью и ее удобству для школьника, подчеркнули в ведомстве.
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