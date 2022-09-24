Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать школьную форму

Россияне часто задавали вопрос о качестве школьной одежды на горячей линии Роспотребнадзора. Ведомство рассказало о стандартах, которым должны соответствовать вещи для учащихся.
Специалисты посоветовали делать выбор в пользу смесовых тканей с преобладающим содержанием натуральных материалов. Например, отдавать предпочтение одежде из хлопка и льна, а зимой — вещам из шерсти и кашемира.
Аналогичное мнение выразила зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она также предложила альтернативу.
«Многие родители будут вынуждены искать что-то подешевле. Решением могут стать белые хлопковые футболки вместо рубашек. Под пиджаком они смотрятся стильно, и ребенку в них намного комфортнее», — приводит слова Лантратовой «Парламентская газета».
На ярлыке одежды также должны быть указаны сведения о производителе и состав ткани. Отдельное внимание следует уделить правилам по уходу за вещью и ее удобству для школьника, подчеркнули в ведомстве.