Врач Жевагина назвала главный источник губительного холестерина в крови

Стабильно высокий холестерин пациенты пытаются нормализовать отказом от жирной и жареной пищи, продолжая употреблять сладости в большом количестве. Но сахар оказывает большее негативного воздействия, чем жир, отметила врач. Жевагина добавила, что для хорошего самочувствия необходимо употреблять не меньше 400 граммов фруктов и овощей ежедневно.