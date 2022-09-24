Врач Жевагина назвала главный источник губительного холестерина в крови

Высокий уровень плохого холестерина в крови может привести к развитию опасных заболеваний. Заведующая отделением артериальной гипертонии, кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук Инна Жевагина назвала главный продукт, который негативно воздействует на сосуды.
Большое количество липопротеидов низкой плотности в крови может привести к атеросклерозу, инфаркту и инсульту. Негативное воздействие на сосуды в наибольшем количестве оказывают углеводы.
Стабильно высокий холестерин пациенты пытаются нормализовать отказом от жирной и жареной пищи, продолжая употреблять сладости в большом количестве. Но сахар оказывает большее негативного воздействия, чем жир, отметила врач. Жевагина добавила, что для хорошего самочувствия необходимо употреблять не меньше 400 граммов фруктов и овощей ежедневно.